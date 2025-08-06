ИЭСК подготовила 25 резервных источников питания на случай аварий

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) Иркутская электросетевая компания приобрела 25 дизель-генераторных установок (ДГУ) общей мощностью порядка 7 МВт.

Фото пресс-службы ИЭСК

Они расположены в Иркутске и Иркутском районе, Шелехове, Черемхово, Тулуне, Усть-Илимске, Братске, на острове Ольхон и в других районах региона. При необходимости энергетики меняют место размещения ДГУ на более проблемные объекты и «узкие места».

«В рамках подготовки к ОЗП в полной мере реализуются мероприятия по улучшению качества и надежности электроэнергии, но всегда может произойти внештатная ситуация и на этот случай дизель-генераторы, как план «Б», всегда в готовности. Персонал обучен в кратчайшие часы развернуть ДГУ и запитать жителей. В течение года мы проводим учения и тренировки, предназначенные для минимизации времени установки генераторов, чтобы при реальной необходимости выполнить свою работу в максимально короткие сроки», – сказал главный инженер Иркутской электросетевой компании Александр Хромцов.

На протяжении последних пяти лет ДГУ зарекомендовали себя в качестве универсального временного решения при ликвидации серьезных аварий.

Например, на севере региона специалисты ИЭСК в течение нескольких дней устраняли последствия аварий на линии 35 кВ, ведущей до п. Харанжино. Для того, чтобы жители не остались без электроэнергии, пока электромонтеры проводили ремонтные работы, в поселке был подключен дизель-генератор. Он вернул электричество в дома и социальные объекты.

Генераторы используются не только при аварийных ситуациях: все чаще их применяют при проведении плановых работ, которые по требованиям безопасности необходимо производить при погашении линии.