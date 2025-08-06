Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

Бум на облигации: физлица на Мосбирже вливают миллиарды в ценные бумаги

В июле 2025 года физические лица инвестировали в ценные бумаги на Московской бирже 232,4 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в том же месяце прошлого года. Наибольший интерес частные инвесторы проявили к облигациям, вложив в них 206,8 млрд рублей, что в 3,2 раза превышает показатель июля 2024 года. В акции было инвестировано 13,2 млрд рублей, а в паи фондов — 12,4 млрд рублей.

Количество физических лиц с брокерскими счетами достигло 37,8 млн человек, увеличившись на 603 000 за месяц, а общее количество открытых счетов составило 70,9 млн. В июле торговую активность на фондовом рынке проявили 3,9 млн человек, из которых 357 000 — квалифицированные частные инвесторы, сообщает Мосбиржа.

Читайте также:

Индекс МосБиржи взлетел на фоне геополитических новостей
7 августа 2025
FT: Банкротство ряда российских банков возможно, но риск остаётся ограниченным
5 августа 2025

Доля частных инвесторов в обороте торгов акциями и паями фондов составила 66,9%, а в сегменте облигаций — 28,1%. Наиболее популярными акциями в их портфелях остаются бумаги Сбербанка, «Лукойла», «Газпрома», «Т-Технологий», X5, ВТБ, «Роснефти», «Яндекса» и привилегированные акции «Сургутнефтегаза».

Количество индивидуальных инвестиционных счетов превысило 6,1 млн, увеличившись на 20 200 за месяц. Торговый оборот на этих счетах вырос на 37,4% и достиг 332,7 млрд рублей, с основной частью сделок в акциях.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что текущего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка пока недостаточно для роста российских акций, которые находятся под давлением геополитических событий. Несмотря на снижение ключевой ставки, инвесторы выводят средства из фондов денежного рынка и депозитов, предпочитая государственные и корпоративные облигации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2025, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1691)


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес