Бум на облигации: физлица на Мосбирже вливают миллиарды в ценные бумаги

В июле 2025 года физические лица инвестировали в ценные бумаги на Московской бирже 232,4 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в том же месяце прошлого года. Наибольший интерес частные инвесторы проявили к облигациям, вложив в них 206,8 млрд рублей, что в 3,2 раза превышает показатель июля 2024 года. В акции было инвестировано 13,2 млрд рублей, а в паи фондов — 12,4 млрд рублей.

Количество физических лиц с брокерскими счетами достигло 37,8 млн человек, увеличившись на 603 000 за месяц, а общее количество открытых счетов составило 70,9 млн. В июле торговую активность на фондовом рынке проявили 3,9 млн человек, из которых 357 000 — квалифицированные частные инвесторы, сообщает Мосбиржа.

Доля частных инвесторов в обороте торгов акциями и паями фондов составила 66,9%, а в сегменте облигаций — 28,1%. Наиболее популярными акциями в их портфелях остаются бумаги Сбербанка, «Лукойла», «Газпрома», «Т-Технологий», X5, ВТБ, «Роснефти», «Яндекса» и привилегированные акции «Сургутнефтегаза».

Количество индивидуальных инвестиционных счетов превысило 6,1 млн, увеличившись на 20 200 за месяц. Торговый оборот на этих счетах вырос на 37,4% и достиг 332,7 млрд рублей, с основной частью сделок в акциях.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что текущего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка пока недостаточно для роста российских акций, которые находятся под давлением геополитических событий. Несмотря на снижение ключевой ставки, инвесторы выводят средства из фондов денежного рынка и депозитов, предпочитая государственные и корпоративные облигации.