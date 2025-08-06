Шестой месяц подряд выдачи ипотеки растут

Выдачи ипотеки в России продолжают расти шестой месяц подряд. В июле банки выдали 72 200 ипотечных кредитов на сумму 353,6 млрд рублей, что на 16,2% больше по количеству и на 15,3% по объему, чем в июне. Объем выданной ипотеки впервые за последние 12 месяцев превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 0,9%, хотя количество кредитов снизилось на 7,5%, сообщает газета "Ведомости".

Средний чек одного ипотечного кредита второй месяц подряд уменьшается, снизившись на 0,8% до 4,9 млн рублей.

За первые семь месяцев этого года банки выдали 372 200 ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн рублей, что на 50% меньше по количеству и на 42,9% по объему, чем в 2024 году.

Рост выдач начался в феврале 2025 года, когда общая сумма жилищных кредитов резко увеличилась на 80% после спада на 57% в январе. Несмотря на замедление темпов прироста, динамика остается положительной от месяца к месяцу.

Государственные программы, включая расширение условий по семейной ипотеке с 1 апреля 2025 года, поддерживают месячный рост ипотеки. Эти программы теперь позволяют оформить льготный кредит на вторичном рынке недвижимости. Годовой рост объясняется низкой базой прошлого года, когда был ажиотажный спрос перед окончанием массовой льготной ипотеки под 8% и пересмотром условий семейной.

Эксперты полагают, что спрос на ипотеку восстановится только к середине 2026 года. За прошедшую неделю средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки упала на 1,4 процентных пункта до 23,05%, аналогично снизились ставки на вторичку. Это произошло вследствие уменьшения ключевой ставки Центробанка до 18% 25 июля. Ожидается дальнейший постепенный спад ставок до конца 2025 года, и к декабрю ставки могут составить около 20–21% при благоприятных условиях. Но устойчивый рост спроса начнется лишь тогда, когда ставки упадут ниже 18–19%, что прогнозируется лишь спустя полгода-год.