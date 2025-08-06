Клиенты Почта Банка разместили в сберегательные продукты ВТБ 50 млрд рублей

С момента старта интеграции в феврале 2025 года клиенты Почта Банка открыли сберегательные продукты ВТБ на общую сумму 50 млрд рублей. Они оформили 69 тыс. вкладов и 70 тыс. накопительных счетов.

Средняя сумма вклада составила 605 тыс. рублей.

Процесс интеграции Почта Банка и ВТБ завершится в мае 2026 года, в ВТБ перейдут порядка 5 млн клиентов Почта Банка. Первый этап объединения финишировал в конце марта 2025 года и охватил все 335 клиентских центров Почта Банка. Второй этап завершился в июле, в ходе которого продукты ВТБ стали доступны в 2,2 тыс. точках обслуживания Почта Банка, расположенных в почтовых отделениях.