Автокредитование показало рост в июле

По предварительным оценкам ВТБ, в июле российские банки предоставили населению около 164 млрд рублей на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом. Этот объем на 23% превышает показатели июня текущего года, но на 31% меньше, чем в июле 2024 года.

Общий объем продаж автокредитов в России с начала года достиг порядка 798 млрд рублей. Это на 44% ниже результата за 7 месяцев прошлого года.

Основная активность заемщиков по-прежнему сосредоточена на рынке новых автомобилей, благодаря действию господдержки и субсидированных программ производителей. Подавляющее большинство сделок в этом сегменте приходится на китайские и российские бренды, доля брендов из других стран, по статистике ВТБ, составляет всего около 1%.

«Рост выдач автокредитов в июле напрямую связан с коррекцией их стоимости, последовавшей за снижением ключевой ставки. В результате часть клиентов, которые раньше откладывали покупку, вернулись к идее приобретения автомобиля», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
