Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»

Работа выставки «Победителям посвящается!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продлена еще на три месяца.

Уже около 13 тысяч посетителей музея с мая по август смогли ознакомиться с уникальным проектом, который реализуется Новосибирским государственным художественным музеем в партнерстве с Новосибирским региональным отделением Союза художников России при поддержке Банка Уралсиб.

Это прекрасная возможность еще раз прикоснуться к истории и изобразительному искусству военной тематики через документальные боевые зарисовки и этюды художников-фронтовиков, произведения известных новосибирских художников фронтового поколения, погрузиться в атмосферу Новосибирска, ставшего во время войны своеобразным культурным ковчегом. В экспозиции представлено более 120 произведений изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

В честь продления работы выставки Новосибирский художественный музей совместно с Банком Уралсиб проводит розыгрыш пригласительных билетов на выставку и фирменных сувениров от Банка Уралсиб. Итоги розыгрыша будут подведены 20 августа с помощью рандомайзера и опубликованы в сообществе НГХМ ВКонтакте.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwibrnC

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес