Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,3 раза

По итогам первых 7 месяцев 2025 года Банк Уралсиб увеличил объем автокредитования на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 27,9 млрд рублей. Автокредитный портфель Банка вырос на 44% к прошлогоднему показателю и на 01.08.2025 года составил 68,1 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

