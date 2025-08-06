Новости

Мэр назвал дату открытия самой большой школы в Иркутской области

Самую большую в Приангарье школу площадью 35 тысяч квадратных метров строят на улице Ярославского в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. В настоящее время работы выходят на финальный этап.

«Два года назад на этом месте был пустырь. Сегодня вместо него – уникальный объект для Иркутска. <…> Сдача запланирована на ноябрь этого года. Двери для ребят учреждение откроет в начале 2026-го», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Он пояснил, что школа особенна тем, что с нее начнется формирование современного микрорайона: рядом планируется построить дома, дороги, детский сад. Сама организация будет учреждением полного дня, то есть здесь объединят учебную и внеурочную сферы – кружки и спортивные секции организуют прямо в здании. Здесь же заработают профильные классы, например, «Фармасинтеза», Росгвардии, авиазавода и других.

В настоящее время идут монтажные и отделочные мероприятия, а также формируется коллектив.


