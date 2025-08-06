Аэропорт Иркутска задолжал 8,8 млн рублей своим сотрудникам за переработки

Нарушения трудовых прав работников выявили в АО «Международный аэропорт Иркутска». В ситуацию вмешалась Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, вопреки требованиям закона водителям автомобилей с января 2024 года по апрель 2025 года не оплачивалась сверхурочная работа, а также время прохождения предрейсового и послерейсового осмотров. Таким образом, за указанный период 210 работникам задолжали свыше 8,8 млн рублей.

В адрес гендиректора предприятия направили представление, после чего нарушение было устранено – люди получили деньги. Аэропорт и должностное лицо привлекли к административной ответственности.