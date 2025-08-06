Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

Аэропорт Иркутска задолжал 8,8 млн рублей своим сотрудникам за переработки

Нарушения трудовых прав работников выявили в АО «Международный аэропорт Иркутска». В ситуацию вмешалась Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, вопреки требованиям закона водителям автомобилей с января 2024 года по апрель 2025 года не оплачивалась сверхурочная работа, а также время прохождения предрейсового и послерейсового осмотров. Таким образом, за указанный период 210 работникам задолжали свыше 8,8 млн рублей.

В адрес гендиректора предприятия направили представление, после чего нарушение было устранено – люди получили деньги. Аэропорт и должностное лицо привлекли к административной ответственности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес