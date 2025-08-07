Телеграм-канал Дальневосточного банка – в списке лучших

Канал Дальневосточного банка вошел в ТОП банковских телеграм-сообществ, сообщает сервис Бробанк.ру. В рейтинге представлены группы банков в Телеграме с наибольшей общей вовлеченностью аудитории в 2025 году.

«Телеграм-канал Дальневосточного банка помогает разобраться в мире финансов и грамотно управлять своими деньгами. Здесь регулярно публикуются актуальные новости, лайфхаки по финансовой грамотности, обзоры полезных банковских продуктов для физических лиц и бизнеса и многое другое. Кроме того, в телеграм-канале есть удобный чат-бот курсов валют, с помощью которого можно узнать актуальный курс покупки и продажи валюты во всех офисах Дальневосточного банка. Подписывайтесь на канал: https://t.me/dv_bank», – говорится в сообщении банка.