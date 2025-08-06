Гонки дронов впервые пройдут в Иркутской области

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по гонкам беспилотников пройдут с 8 по 10 августа. Спортивные состязания состоятся в зале и на стадионе спортивного комплекса «Локомотив» в Ново-Ленино в Иркутске.

«Стоит отметить, что гонки дронов – это молодой вид спорта. И чемпионат, и первенство Сибири состоятся в Иркутске в первый раз. Планируется, что в соревнованиях примут участие около 60 сильнейших спортсменов из Иркутской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края. Нашу область на этих стартах представят 17 спортсменов», – прокомментировал министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

Торжественное открытие чемпионата и первенства Сибири состоится в 12:00 часов 8 августа. Все старты будут начинаться в 10:00. За победу в чемпионате будут бороться мужчины и женщины 14 лет и старше, за медали первенства – юниоры и юниорки 10-17 лет.

Вход для зрителей свободный.