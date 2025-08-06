Новости

Туристы не могут выбраться с Ольхона из-за размытой дороги

Дожди и грозы наблюдаются в Иркутской области. Не обошли они стороной и Ольхон, где из-за обильных осадков размыло дорогу. Из-за этого туристы не могут выбраться с острова, на что активно жалуются в соцсетях.

<p>Фото: тг "Мариновый свет"</p>

Как отмечают очевидцы, ливни прошли на Ольхоне минувшей ночью. Из-за них протяженная грунтовая дорога буквально превратилась в грязевой капкан: многие автомобилисты застревают в нем, некоторые вылетают в кювет. Те, кому удается его преодолеть, тратят на это несколько часов.

Людям рекомендуют оставаться на острове до улучшения обстановки.


