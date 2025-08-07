Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 августа: 8 702,2402 руб/1 г золота и 96,3000/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 702,2402 руб.
  • 1 грамм серебра - 96,3000 руб.
  • 1 грамм платины - 3 385,1899 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 044,8701 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2302 р. (0,04%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6900 р. (0,72%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,4301 р. (0,28%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,8900 р. (0,16%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
