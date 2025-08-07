Трехсторонний саммит: Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, а также о возможности трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского. В Овальном кабинете он отметил, что переговоры с Путиным прошли успешно, и встреча может состояться в ближайшее время, передаёт РБК.

Трамп подчеркнул, что переговоры 6 августа между его спецпосланником Стивом Уиткоффом и Путиным в Кремле не стали прорывом, но были продуктивными.

«Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников», – сообщил Трамп в Truth Social. Все, по его словам, согласны с тем, что боевые действия на Украине должны быть завершены: «И мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели!»

Кремль оценил встречу как полезную и конструктивную. Fox News сообщила, что Путин выразил желание встретиться с Трампом, который открыт для разговора, если это приведет к окончанию войны на Украине.

Белый дом подтвердил готовность Трампа к встрече с Путиным и Зеленским. The New York Times написала, что Трамп сообщил европейским лидерам о планах встретиться с Путиным на следующей неделе, а затем провести трехстороннюю встречу с Зеленским.

Чиновник Белого дома отметил, что проведение встречи на следующей неделе будет сложным из-за объема переговоров и логистических трудностей. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспектива встречи зависит от сближения позиций Москвы и Киева.

Переговоры в Москве – своеобразная точка бифуркации, когда все процессы могут пойти либо в одну сторону, либо в другую, говорит эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его словам, Россия ориентируется на максимальную диверсификацию повестки двусторонних переговоров, так как российско-американские отношения должны охватывать не только Украину, передаёт газета "Ведомости".

Кортунов добавляет, что существует множество направлений для стратегического сотрудничества, которые могут заинтересовать Москву и Вашингтон. Однако неясно, рассматривает ли Трамп это как дополнение к урегулированию на Украине или как альтернативу.

Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, считает, что встреча с Уиткоффом может служить механизмом для снижения напряженности. Она подчеркивает, что даже без прорывов разговор важен, поскольку обеспечивает прямой обмен мнениями между сторонами, что является ключевым для разрешения конфликтов.