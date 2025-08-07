Новости

Индекс МосБиржи взлетел на фоне геополитических новостей

Российский рынок продемонстрировал сильные разнонаправленные движения в ответ на геополитические сигналы. Индекс МосБиржи резко вырос на вечерней сессии, обновив двухмесячный максимум. Это произошло после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая длилась около трех часов. Комментарии о ее итогах долгое время отсутствовали.

Министр иностранных дел Китая заявил, что урегулирование украинского кризиса вступает в решающий этап, и сообщил о создании открытой платформы по урегулированию кризиса с участием КНР, Бразилии и других стран Глобального Юга.

Индекс МосБиржи на вечерней сессии превысил уровень 2800 пунктов, благодаря заявлению президента США о конструктивных переговорах его спецпосланника с Путиным. Позже зарубежные СМИ сообщили, что Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе и вскоре провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. На этой новости индекс впервые с начала июня превысил 2860 пунктов.

Дополнительный позитив для рынка обеспечило увеличение темпов недельной дефляции и быстрое снижение годовой инфляции, как сообщается в отчете Росстата.

Объем торгов на основной сессии увеличивался третий день подряд, а на вечерней сессии торговые обороты выросли почти в полтора раза менее чем за два часа, что что увеличивает вероятность продолжения на краткосрочном горизонте.


