Слабеющий доллар повышает интерес к золоту

В первые дни августа золото снова начало дорожать, поднявшись выше средней цены июля, которая колебалась вокруг $3349 за тройскую унцию, и превысило отметку в $3400.

– В основном скачок цены мог быть связан с информацией Всемирного совета по золоту о повышенном спросе на драгметалл со стороны ряда центральных банков мира, а также с ослаблением доллара в преддверии введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт из почти 70 стран. Так, за три торговых дня, пока золото дорожало, индекс доллара США (DXY) снизился на 0,4%, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global..

Сегодня DXY продолжает падать, уменьшаясь в моменте на 0,06%, чему способствовали, видимо, не только новые пошлины американского лидера, увеличившие уровень неопределённости в мировой экономике, но и продолжающаяся серия внутренних скандалов в США. Кроме недовольства главой ФРС Джеромом Пауэллом, президент Трамп обвиняет теперь министерство труда США в фальсификации данных по занятости в Штатах – по его мнению, ведомство якобы их ухудшает.

– Угрозы Трампа в адрес импортёров российской нефти, которые, скорее всего, окажутся бессмысленными, приводят к ослаблению доллара, в то время как в некоторых американских СМИ высказывается предположение, что ухудшение отношений с Китаем и Индией нанесёт ущерб экономике самих США гораздо больше, чем этих стран. На фоне возросшей неопределённости золото может периодически дорожать, а к концу года мы ожидаем, что драгметалл достигнет $3500 за тройскую унцию, – резюмирует Наталья Мильчакова.


