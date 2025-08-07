Новости

Почему запрет на экспорт бензина не помог сдержать рост цен

Запрет на экспорт бензина пока лишь способствовал росту цен. Оптовая цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской товарной бирже 6 августа побила вчерашний рекорд, достигнув 78 тыс. руб. за тонну. Этот тренд продолжается последние четыре торговых дня, и АИ-92 превысил отметку, при которой демпфер обнуляется. В удаленных от крупных НПЗ регионах оптовая цена АИ-95 даже на 3–4% выше биржевой.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что динамика стала последствием запрета на экспорт бензина для крупных нефтяных компаний, которые могли ограничить выпуск топлива, особенно в период планового ремонта НПЗ.

Тенденция роста оптовых цен продолжается. В июне, по данным Росстата, цены производителей на бензин в среднем поднялись на 8% к маю. Хотя рост цен в июне был менее значительным, чем в мае, биржевой рынок реагирует с временным лагом. Розничные цены на бензин в июне повысились на 0,6%, преодолев отметку 60 руб. за литр в среднем по России.

– Сомнения правительства РФ относительно необходимости ограничивать экспорт бензина еще и для производителей в настоящее время выглядят очень обоснованными. Мы ранее говорили, что этот запрет приведет к ограничению производства топлива и снизить цену не поможет, поэтому можно ожидать продолжения роста оптовых цен на бензин до конца августа, а в рознице он может подорожать до 61 руб. за литр, – считает Наталья Мильчакова.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку цен на около 12 тысяч автозаправочных станций (АЗС) с целью выявления нарушений антимонопольного законодательства. В проверку включены как АЗС вертикально интегрированных компаний, так и независимых. 


