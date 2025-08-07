Сколько раз в этом году ЦБ РФ ещё снизит ключевую ставку?

Денежно-кредитные условия в России могут остаться жёсткими продолжительное время, так как это необходимо для возвращения инфляции на целевой уровень в 4% в год в 2026 году. Об этом сообщается в резюме обсуждения решения по ключевой ставке на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 июля.

– В обновлённом среднесрочном прогнозе регулятор понизил среднее значение коридора ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 18,8-19,6% годовых. Средний коридор процентных ставок на 2026 год тоже был снижен на процентный пункт, до 12-13% годовых, то есть до оптимального уровня, который позволяет регулятору сдерживать инфляцию, но в то же время не является «заградительным» для реального сектора экономики, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global..

Прогноз годовой инфляции потребительских цен на четвертый квартал 2025 года был тоже понижен до 6-7% в связи с тем, что весной текущего года инфляция начала замедляться быстрее, чем ожидал регулятор. В то же время в ЦБ РФ ждут временной паузы в замедлении инфляции в июле из-за повышения тарифов ЖКХ.

– Исходя из прогнозов Банка России, можно предположить, что в текущем году резких снижений ключевой ставки можно не ожидать, понижения будут медленными и умеренными, и похоже, что регулятор сам ожидает не более 1–2 снижений «ключа» до конца года, до 16,5-17,5%. Мы ожидаем снижения ключевой ставки ЦБ РФ в этом году до 16-17% годовых, при том, что инфляцию потребительских цен к концу года ждём на уровне 7,5-8%. Если инфляция возьмёт паузу в замедлении, мы не исключаем, что на одном из заседаний в третьем или четвертом квартале текущего года ЦБ РФ тоже может взять временную паузу в снижении ставки, – резюмирует НАталья Мильчакова.