Налоговый вычет за аренду жилья: кто выиграет и проиграет?

В Совете Федерации озвучили предложение о введении налогового вычета для россиян за аренду жилья. Его предполагается предоставлять только тем гражданам России, которые имеют временную регистрацию по месту жительства, могут подтвердить факт внесения арендной платы документами, не имеют жилья в собственности и арендуют жилую недвижимость не дороже, чем за 70 тыс. руб. в месяц или верхнего предела арендной платы за жильё в конкретном регионе. Такая мера, если станет законом, как считают в Совете Федерации, поможет решить жилищную проблему тем молодым россиянам, которые не имеют собственного жилья и средств, чтобы его приобрести или взять коммерческую ипотеку, а под льготную не подпадают.

– На наш взгляд, это интересное предложение, которое могло бы помочь не только небогатым арендаторам обеспечить себя жильём и ещё вернуть впоследствии часть арендной платы, но и арендодателям заработать на сдаче квартиры и заодно зарегистрироваться в качестве самозанятых, чтобы получать легальный доход, – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. –Поскольку процентные ставки по ипотеке являются всё ещё высокими (25–26% годовых в среднем по крупнейшим российским банкам), на аренду жилья, если за неё будет положен налоговый вычет, может быть большой спрос. Кроме того, возможно, налоговый вычет может обеспечить импульс развитию бизнеса доходных домов в России, что в будущем станет хорошей альтернативой ипотечным кредитам. Однако прежде, чем эта инициатива станет законом, пройдёт достаточно много времени, да и банки наверняка будут препятствовать, чтобы не уменьшать клиентскую базу и доходы от ипотечного кредитования.