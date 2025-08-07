Кэшбэк на август: Примсоцбанк предлагает выбрать выгодные категории для покупок

Примсоцбанк сообщает, что с 25 июля 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт Примсоцбанка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на август.
В рамках обновленной программы лояльности доступны следующие категории для выбора:
- Одежда и обувь до 10%
- Развлечения, кинотеатры до 10%
- Аптеки до 10%
- Яндекс+АЗС до 10%
- Парки аттракционов, детские центры до 10%
- Супермаркеты и универсамы до 3%
- Образование до 10%
- Салоны красоты и парикмахерские до 10%
- Бытовые услуги до 10%
- 4 рубля за поездку на общественном транспорте
А для клиентов, получающих заработную плату в Примсоцбанке не менее трех месяцев, помимо 4 категорий из общего списка, стала доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:
- Маркетплейсы до 10%;
- Путешествия до 10%;
- Здоровье до 10%.
Помимо этого, в Примсоцбанке действует повышенный кэшбэк, приуроченный ко Дню рождения. Совершайте покупки в выбранных категориях за 2 дня до Дня рождения и в сам праздник и получайте +5% кэшбэка к основному. Сумма покупок должна быть не менее 10 000 рублей за три дня.
Краткая инструкция для выбора категорий: «Мобильное приложение Примсоцбанка или его веб-версия → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить». Начните экономить уже сейчас – выберите свои категории кэшбэка и получайте выгоду от каждой покупки с Примсоцбанком», – говорится в сообщении банка.