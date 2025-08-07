Оплата по QR-коду теперь доступна в веб-версии Примсоцбанка

Веб-версия интернет-банка «Примсоцбанк» становится ещё удобнее. Клиенты теперь могут оплачивать покупки и услуги, используя технологию сканирования QR-кодов.
Как это работает:
- Откройте веб-версию интернет-банка;
- Зайдите в раздел «Оплата»;
- В разделе «Сервисы» нажмите на «Оплата по QR или фото»;
- Наведите камеру устройства на QR-код или выберите изображение с QR-кодом из галереи в телефоне;
- Подтвердите платёж.
Преимущества:
- Экономия времени при совершении платежей;
- Безопасность операций;
- Простота использования;
- Доступность 24/7.
Сервис значительно расширяет возможности онлайн-платежей и делает процесс оплаты максимально комфортным для пользователей. Теперь совершать покупки и оплачивать услуги можно ещё быстрее и удобнее, не покидая личный кабинет интернет-банка.
Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxx1ECNC