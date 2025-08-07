Новости

Оплата по QR-коду теперь доступна в веб-версии Примсоцбанка

Веб-версия интернет-банка «Примсоцбанк» становится ещё удобнее. Клиенты теперь могут оплачивать покупки и услуги, используя технологию сканирования QR-кодов.

Как это работает:

  1. Откройте веб-версию интернет-банка;
  2. Зайдите в раздел «Оплата»;
  3. В разделе «Сервисы» нажмите на «Оплата по QR или фото»;
  4. Наведите камеру устройства на QR-код или выберите изображение с QR-кодом из галереи в телефоне;
  5. Подтвердите платёж.

Преимущества:

  • Экономия времени при совершении платежей;
  • Безопасность операций;
  • Простота использования;
  • Доступность 24/7.

Сервис значительно расширяет возможности онлайн-платежей и делает процесс оплаты максимально комфортным для пользователей. Теперь совершать покупки и оплачивать услуги можно ещё быстрее и удобнее, не покидая личный кабинет интернет-банка.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxx1ECNC

