Оплата по QR-коду теперь доступна в веб-версии Примсоцбанка

Веб-версия интернет-банка «Примсоцбанк» становится ещё удобнее. Клиенты теперь могут оплачивать покупки и услуги, используя технологию сканирования QR-кодов.

Как это работает:

Откройте веб-версию интернет-банка; Зайдите в раздел «Оплата»; В разделе «Сервисы» нажмите на «Оплата по QR или фото»; Наведите камеру устройства на QR-код или выберите изображение с QR-кодом из галереи в телефоне; Подтвердите платёж.

Преимущества:

Экономия времени при совершении платежей;

Безопасность операций;

Простота использования;

Доступность 24/7.

Сервис значительно расширяет возможности онлайн-платежей и делает процесс оплаты максимально комфортным для пользователей. Теперь совершать покупки и оплачивать услуги можно ещё быстрее и удобнее, не покидая личный кабинет интернет-банка.