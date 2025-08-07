Новости

С Примсоцбанком – без комиссий: банк предлагает выгодные расчеты в юанях

Примсоцбанк представляет уникальное предложение для бизнеса, работающего с китайскими партнерами: полное отсутствие комиссий на валютный контроль и за зачисление юаней из одного китайского банка.

Ключевое преимущество

Мгновенное зачисление — платежи, отправленные из этого Китайского Банка, поступают в Примсоцбанк в тот же день, что ускоряет Ваши сделки и повышает эффективность работы.

Важно:

«Переводы возможны только за фактически поставленные товары при наличии транспортной документации. Авансовые платежи (предоплаты за товар) не допускаются. Для получения информации, на какой китайский банк распространяются условия, обращайтесь к специалистам валютного контроля по телефону: 8 800 350-42-02», – говорится в сообщении банка.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxwvnEXA

/ Сибирское Информационное Агентство /
