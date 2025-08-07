Примсоцбанк продлевает акцию «Выгодные расчеты с Китаем» до 30 сентября 2025 года.

Новые клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели – по-прежнему могут воспользоваться льготными тарифами при открытии расчетного счета в рублях или юанях для проведения операций с КНР.

Преимущества участия в акции:

• Выгодные условия для переводов в Китай и получения платежей из Китая

• Специальные тарифы для счетов в юанях

• Выгодные условия по конвертации юаней

«Акция особенно актуальна для компаний, работающих на экспортно-импортном рынке. Она помогает оптимизировать международные расчеты и снизить издержки на валютные операции. Не упустите возможность воспользоваться выгодными условиями! Подробности об условиях акции можно узнать по ссылке, в офисах Примсоцбанка или позвонив по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02, звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.

Срок действия акции - 02.06.2025 - 30.09.2025