«Китай без барьеров!» возвращается: Примсоцбанк возобновляет акцию по трансграничным платежам

С 1 августа 2025 года Примсоцбанк возобновляет акцию «Китай без барьеров!». Напомним, в рамках акции Банки могут осуществлять трансграничные платежи в рублях своих клиентов в КНР через Примсоцбанк без комиссии.

«С правилами осуществления трансграничных переводов в рублях РФ в иностранные кредитные организации, корреспондентские счета которых открыты в Примсоцбанке вы можете самостоятельно ознакомиться по ссылке. Подробности вы можете узнать в офисах Примсоцбанка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02, звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.

Срок действия акции - 01.08.2025 - 31.10.2025.