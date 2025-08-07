Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
«Китай без барьеров!» возвращается: Примсоцбанк возобновляет акцию по трансграничным платежам

С 1 августа 2025 года Примсоцбанк возобновляет акцию «Китай без барьеров!». Напомним, в рамках акции Банки могут осуществлять трансграничные платежи в рублях своих клиентов в КНР через Примсоцбанк без комиссии.

«С правилами осуществления трансграничных переводов в рублях РФ в иностранные кредитные организации, корреспондентские счета которых открыты в Примсоцбанке вы можете самостоятельно ознакомиться по ссылке. Подробности вы можете узнать в офисах Примсоцбанка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02, звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.

Срок действия акции - 01.08.2025 - 31.10.2025.

