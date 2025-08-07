Примсоцбанк снизил ставку по автокредиту

Примсоцбанк объявляет о существенном снижении ставок по программам автокредитования в партнерстве с автоцентром «Авторитет Авто+». Базовая процентная ставка теперь от 15% годовых.
Почему это выгодное предложение нельзя упустить:
-
Отсутствие требований по подтверждению дохода;
-
Нет ограничений по стоимости автомобиля;
-
Возможность выбора из широкого ассортимента проверенных автомобилей от автоцентра «Авторитет Авто+».
Программы кредитования доступны для:
-
Автомобилей категории B;
-
Возраст заемщика от 21 до 73 лет;
-
Машин с пробегом более 1000 км (программа «Стандарт плюс Авторитет-Авто»);
-
Новых автомобилей с пробегом до 1000 км (программа «Престиж плюс Авторитет-Авто»).
«Важно: количество автомобилей по специальной ставке ограничено. С марками, которые находятся в наличии вы можете ознакомиться по ссылке», – говорится в сообщении банка.
Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxy41MSQ