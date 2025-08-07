Примсоцбанк снизил ставку по автокредиту

Примсоцбанк объявляет о существенном снижении ставок по программам автокредитования в партнерстве с автоцентром «Авторитет Авто+». Базовая процентная ставка теперь от 15% годовых.

Почему это выгодное предложение нельзя упустить:

Отсутствие требований по подтверждению дохода;

Нет ограничений по стоимости автомобиля;

Возможность выбора из широкого ассортимента проверенных автомобилей от автоцентра «Авторитет Авто+».

Программы кредитования доступны для:

Автомобилей категории B;

Возраст заемщика от 21 до 73 лет;

Машин с пробегом более 1000 км (программа «Стандарт плюс Авторитет-Авто»);

Новых автомобилей с пробегом до 1000 км (программа «Престиж плюс Авторитет-Авто»).

«Важно: количество автомобилей по специальной ставке ограничено. С марками, которые находятся в наличии вы можете ознакомиться по ссылке», – говорится в сообщении банка.