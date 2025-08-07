Новости

Примсоцбанк снизил ставку по автокредиту

Примсоцбанк объявляет о существенном снижении ставок по программам автокредитования в партнерстве с автоцентром «Авторитет Авто+». Базовая процентная ставка теперь от 15% годовых.

Почему это выгодное предложение нельзя упустить:

  • Отсутствие требований по подтверждению дохода;

  • Нет ограничений по стоимости автомобиля;

  • Возможность выбора из широкого ассортимента проверенных автомобилей от автоцентра «Авторитет Авто+».

Программы кредитования доступны для:

«Важно: количество автомобилей по специальной ставке ограничено. С марками, которые находятся в наличии вы можете ознакомиться по ссылке», – говорится в сообщении банка.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxy41MSQ

