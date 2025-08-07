Трамп угрожает новыми санкциями против России: Индия и Китай в фокусе

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых «вторичных санкций» против России и ее торговых партнеров. В Овальном кабинете он напомнил о введении 6 августа дополнительных 25% пошлин для Индии из-за закупки российской нефти, которые начнут действовать через 21 день. Трамп отметил, что аналогичные меры могут быть применены к другим странам, включая Китай, поскольку объемы закупок российской нефти Нью-Дели близки к Пекину, передаёт РБК.

«Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Вы увидите гораздо больше. Вы увидите так много вторичных санкций», — заявил Трамп, объясняя выбор Индии для введения дополнительных пошлин.

Ранее Индия ответила на обвинения Трампа в покупке нефти у России, подчеркнув, что вынуждена идти на этот шаг из-за перенаправления традиционных поставок в Европу и продолжающейся торговли Запада с Россией. Министерство иностранных дел Индии заявило, что критика со стороны США необоснованна, так как сами страны-критики продолжают импортировать российские товары.

МИД Индии отметил, что, в отличие от Индии, торговля западных стран с Россией не продиктована жизненно важной необходимостью. Нью-Дели объяснил покупку российской нефти тем, что после начала конфликта на Украине традиционные поставщики перенаправили свои поставки в Европу. США поощряли такие закупки для стабилизации глобальных энергетических рынков.

Индийское правительство стремится обеспечить стабильные и доступные цены на энергоносители для своих потребителей. Индия также указала, что ЕС и США продолжают покупать у России различные товары, включая энергоносители и химические вещества.