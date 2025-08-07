Системные администраторы Приангарья столкнулись с жесткой конкуренцией

Рынок труда для системных администраторов в Иркутской области в 2025 году стал более конкурентным – количество вакансий сократилось на 23% по сравнению с прошлым годом. При этом на каждое открытое место претендуют в среднем 12,9 специалистов, что значительно превышает комфортный для рынка уровень.

«Кроме того, имея большой выбор, нанимающие компании не спешат за зарплатными ожиданиями соискателей: медиана зарплатных предложений для сисадминов в этом году составила в Иркутской области 70 тыс. рублей, тогда как кандидаты рассчитывают на 78,8 тыс. рублей», – комментирует Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.

Сейчас 87% вакансий доступны только кандидатам с опытом работы, а новичкам в профессии приходится особенно тяжело. Наиболее востребованы сисадмины в IT-компаниях (26% вакансий), розничной торговле и финансовом секторе. При этом зарплатные предложения в регионе существенно уступают столичным – в Москве системные администраторы могут рассчитывать на 121,4 тыс. рублей.