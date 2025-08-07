Адресную систему льготной ипотеки могут ввести в России

В России готовится реформа системы льготной ипотеки, которая введет адресный подход к определению процентных ставок. С 2025 года условия кредитования будут зависеть от доходов семьи, количества детей и региона проживания, что принципиально изменит механизм господдержки. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Увязывание ставки по ипотеке со средним доходом по региону представляется логичным и экономически обоснованным, отметил в беседе с «Известиями» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Также прослеживается связь не только с номинальными цифрами, но и с реальными параметрами с учетом разных видов расходов, в том числе зависящих от количества детей в семье.

«Определенное влияние на цены может быть проявлено, однако это уже несколько другой процесс, и он связан с общими законами рынка, в основе которых лежит механизм колебания спроса и предложения. Вместе с тем представляется необходимым продумать вопрос модификации ряда регуляторных мер, балансирующих использование дешевых кредитных ресурсов одного региона для приобретения недвижимости в другом», – добавил эксперт.

По мнению экспертов, инициатива может помочь сдерживанию миграции из малых городов, но в то же время способна резко увеличить цены в популярных регионах типа Краснодарского края. Сейчас обсуждаются различные подходы, включая градацию ставок по аналогии с подоходным налогом.