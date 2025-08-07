Одна из крупнейших компаний РФ переходит на четырехдневную рабочую неделю: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп заявил о «серьезных переговорах» по Украине, одна из крупнейших компаний РФ переходит на четырехдневную рабочую неделю, в России резко ускорилась дефляция, а в Иркутской области из-за непогоды туристы застряли на острове. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп напомнил, что установленный им ранее срок для достижения договоренностей по Украине приближается к концу, однако указал на проходящие в настоящее время «очень серьезные переговоры» по данному вопросу. «Прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это», – отметил он, не сообщая подробности.

Ускорение дефляции

Росстат третью неделю подряд фиксирует отрицательные темпы роста цен: с 29 июля по 4 августа отмечается дефляция, равная минус 0,13%. Больше всего за указанный период подешевели картофель, капуста, свекла, морковь, лук, помидоры, куриные яйца, рис, а также легковые автомобили иностранных марок, проживание в гостиницах, мотелях и хостелах, путевки в дома отдыха, пансионаты и санатории.

Четырехдневка

Крупнейший производитель цемента в России, компания «ЦЕМРОС», переведет своих работников на четырехдневную рабочую неделю с 1 октября 2025 года. Изменение направлено на обеспечение долгосрочной стабильности и поддержание социального равновесия в условиях нестабильной ситуации. Оно позволит сохранить квалифицированный кадровый состав и поддержать необходимый уровень производства. При принятии решения были проанализированы спрос на цемент, который падает с учетом увеличения доли импортной продукции на российском рынке.

Последствия непогоды

Непогода в Иркутской области, которая наблюдается уже несколько дней, влияет на состояние дорог в регионе. В частности, из-за мощных ливней размыло грунтовую дорогу на популярном у туристов острове Ольхон: из-за этого автомобилисты увязли в грязи, выбраться из которой оказалась проблематично. Гостям порекомендовали оставаться на острове до улучшения обстановки.

Самая большая школа

Стала известна дата открытия самой большой в Иркутской области школы, которую строят на улице Ярославского в микрорайоне Ново-Ленино регионального центра. Сдача запланирована на ноябрь этого года. Двери для ребят учреждение откроет в начале 2026-го. Объект является уникальным: он будет функционировать, как учреждение полного дня, на его базе разместят профклассы, а поблизости обустроят современный комплекс, включающий дома, дороги, детсад.