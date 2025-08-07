Предприятие из Иркутска стало фигурантом уголовного дела из-за долгов по зарплатам

Уголовное дело возбудили в Иркутске по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы и иных выплат. Фигурантом стало местное предприятие.

«С февраля 2024 года по июль 2025 года руководство юридического лица из личной заинтересованности допустило полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат 16 работникам на общую сумму более 670 тыс. рублей», – сообщает СУ СКР по региону.

В настоящее время проводится расследование, организованы экспертизы, дается оценка действиям причастных к делу лиц.