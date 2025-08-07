До конца года будет завершен капитальный ремонт Новонукутской детской школы искусств

В поселке Новонукутский, который является одним из опорных населенных пунктов региона, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев осмотрел несколько социальных объектов. Это стадион и детская школа искусств, в которой в этом году завершится капитальный ремонт.

Глава региона посетил стадион имени Почетного гражданина Нукутского района Г.И. Петрова. В октябре прошлого года здесь завершился выборочный капитальный ремонт сооружений.

Как рассказал министр спорта Иркутской области Павел Богатырев, работы проводились в 2023-2024 годах по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». На их проведение было выделено более 27,3 млн рублей.

В рамках капремонта здесь были установлены две модульные трибуны на 32 места с навесом, оборудованы волейбольные площадки, футбольное поле и секторы для легкой атлетики. Также построены гостевые юрты, теннисный корт и площадка для игры в городки, установлено ограждение стадиона. Спортобъект теперь оснащен светодиодным освещением.

- Убедился, что отремонтированный стадион востребован – здесь занимаются спортом дети и взрослые. Условия достойные. Правительство Иркутской области совместно с муниципальными образованиями планомерно проводит работу по обновлению социальных объектов не только в крупных населенных пунктах, но и в сельских территориях. Ведь на селе такие объекты – настоящие точки притяжения и развития, - отметил Игорь Кобзев.

Капремонт детской школы искусств идет по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Так, уже выполнены работы по устройству новой кровли, усилению стен и конструктивных элементов, отремонтированы крыльца и козырьки, установлены системы охранного видеонаблюдения и охранно-пожарная сигнализации. Ведутся внутренние отделочные работы.

— На этот объект выделено более 60 млн рублей. Ремонт сейчас выполнен на 31%, завершим до конца года. Уверен, что для жителей Нукутского района искусство, культура, традиции и самобытность — очень важные направления, поэтому новое пространство несомненно будет востребовано, — подчеркнул Губернатор.

Директор учреждения Наталья Кузнецова рассказала, что школа искусств рассчитана на 125 учащихся, работает музыкальное и художественное отделение. Количество обучающихся планируют увеличить после обновления здания, открыть эстрадное и хореографическое отделение.

Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков отметил, что всего в 2025 году на сельских территориях Приангарья в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» будут реализованы мероприятия на 947 млн рублей. В текущем году уже выдано 14 свидетельств на строительство жилья, реализуются 22 проекта по благоустройству общественных пространств, наряду с ремонтом Новонукутской ДШИ планируется завершить строительство еще одной школы, а также осуществить капитальный ремонт пяти сельских автомобильных дорог общей протяженностью почти 4 км.