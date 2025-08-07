В Новонукутском на ремонт дорог выделили 220,8 млн рублей

В поселке Новонукутский Иркутской области завершается масштабный ремонт дорожной инфраструктуры. В этом году планируется привести в порядок шесть участков и мост общей протяженностью 4,3 км.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Приведение дорог в нормативное состояние – одна из ключевых задач, которые мы решаем для обеспечения комфортной жизни в сельских территориях. В этом году в Новонукутском мы не только ремонтируем улицы, но и восстанавливаем мостовой переход, который свяжет два поселка, что очень важно для транспортной доступности», – сказал Игорь Кобзев.

На улицах Баторова, Литвинова и Хангалова ремонт уже близок к завершению: уложен асфальт, установлены светофоры и бордюры. Мост через реку Заларинка свяжет Новонукутский с поселком Заречный.

«Все работы выполняются по графику с учетом требований безопасности. Обновленная инфраструктура повысит качество жизни жителей», – подчеркнул замминистра транспорта региона Виктор Цишковский.

Ранее в Иркутской области в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» отремонтировали социальные объекты, включая школы и стадионы. Власти региона продолжают модернизацию инфраструктуры в малых населенных пунктах.