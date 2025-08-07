Новости

Штат возрожденного Черемховского завода металлических конструкций увеличат в 5 раз

Завод металлических конструкций в городе Черемхово Иркутской области, который был ликвидирован почти 10 лет назад, возродили. Силами местного предпринимателя при поддержке властей цеха предприятия удалось отремонтировать и оснастить современным оборудованием. После выхода на полную мощность существующий штат планируют существенно расширить.

Как пояснил в интервью SIA.RU гендиректор ЧЗМК Александр Спешилов, сейчас на предприятии занято 60 человек. Когда заработают все цеха, и завод выйдет на плановую мощность, штат расширят до 300 человек.

В команду вошли квалифицированные специалисты – механики, электрики, инженеры, программисты и другие, которые обслуживают купленное еще до санкций зарубежное оборудование. Более того, они настраивают его под конкретные технологические процессы, оптимизируют электронные схемы, адаптируют программное обеспечение. Для ремонта используют отечественные запчасти вместо импортных.

Подробнее – в нашем интервью.


