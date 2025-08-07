Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса

Крупнейший производитель цемента в России, компания «ЦЕМРОС», переведет своих работников на четырехдневную рабочую неделю с 1 октября 2025 года.

«Решение принято в ответ на продолжающееся падение потребления цемента и рост доли импорта. Переход на четырехдневную неделю – это вынужденная, но взвешенная мера, направленная на долговременное сохранение устойчивости и социального баланса на период нестабильности», – передает сообщение компании РИА Новости.

К обычному режиму работы компания вернется после восстановления спроса на внутреннем рынке.

Ранее о сложной финансовой ситуации и мерах по снижению затрат сообщили представители различных российских компаний.

Например, РЖД ввели дополнительную меру для своего управленческого персонала — два неоплачиваемых выходных дня в месяц, что позволит избежать массового сокращения работников в связи с падением объемов грузовых перевозок и снижением доходов предприятия.

Кроме того, Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде объявил о переходе на четырехдневную рабочую неделю начиная с августа текущего года.

В жесткий режим экономии вошел один из лидеров российской целлюлозно-бумажной промышленности – группа «Илим». Решение связано с одновременным воздействием нескольких негативных факторов: резким ростом процентных ставок, снижением спроса на китайском рынке и кризисом в лесоперерабатывающей отрасли.