Большинство иркутских родителей начинают обучать детей безопасности в сети после покупки первого смартфона

Онлайн-платформа Авито и цифровая экосистема МТС провели совместное исследование, посвященное вопросам цифрового воспитания детей. Эксперты выяснили, когда жители Сибирского Федерального округа и в том числе Иркутска начинают обучать своих детей правилам интернет-безопасности и какие меры защиты они предпринимают.

Фото предоставлено пресс-службой МТС

Согласно опросу, большинство родителей (61%), проживающих в Сибири начинают обучать своих детей основам безопасного поведения в сети, как только у ребенка появляется первый смартфон, 28% опрошенных занимаются профилактикой заранее — еще до покупки гаджета, и только 5% приступают к урокам после первого негативного опыта, например, столкновения с обманом в сети.

Родители отметили, что в среднем их дети проводят на онлайн-платформах чуть больше трех часов в день. Больше всего времени они уделяют видеохостингам (40%), мессенджерам (28%), игровым площадкам и онлайн-играм (27%), социальным сетям (23%), сервисам коротких видео (22%), онлайн-кинотеатрам (11%), платформам для онлайн-шопинга, таким как маркетплейсы и классифайды (8%), а также музыкальным стримингам (3%).

Что касается возраста, с которого родители из СФО готовы разрешить своим детям активно пользоваться цифровыми платформами, в среднем это 11 лет. При этом, чем старше родители, тем выше этот показатель — для родителей в возрасте 25-34 лет приемлемый возраст составляет 9 лет, тогда как для группы 55-64 лет — 12 лет.

Среди правил безопасности в интернете родители чаще всего учат детей не переходить по подозрительным ссылкам (78%), не сообщать личные данные (73%) такие как серию и номер паспорта, данные банковских карт, пароли, номер мобильного телефона, не передавать доступ к аккаунту (61%), при совершении онлайн-сделок не соглашаться переходить в другой мессенджер (55%), не переводить предоплату и не отправлять деньги напрямую на карту продавца (53%) и покупать товары или заказывать услуги только на проверенных площадках (20%), а также создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию (32%).

«Современные дети погружаются в цифровой мир уже с 5-6 лет, и это естественный процесс. Важная задача родителя — не ограждать ребенка от интернета стеной, а стать его надежным проводником в этом пространстве. Ключ к безопасности — честный и открытый диалог. Обсуждайте с детьми реальные риски сети: почему нельзя доверять личные данные незнакомцам, как распознать манипуляции и почему любое сомнение – это повод сразу обратиться к родителю. Ребенок все равно будет исследовать онлайн-мир. Наша общая цель — сделать этот путь максимально защищенным, наполнив его доверием и практическими знаниями правил цифровой безопасности», — комментирует директор сервиса безопасного пространства для детей Membrana Kids от МТС Арсений Эпов.