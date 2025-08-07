Новости

Банкам могут запретить передавать коллекторам долги с просрочкой более 60 дней

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий банкам передавать коллекторам долги граждан с просрочкой свыше 60 дней. Инициатива призвана заставить кредитные организации самостоятельно работать с проблемными заемщиками на ранних стадиях задолженности. Об этом пишет газета «Известия».

«Коллекторов нужно полностью запретить, но пока такое решение не принято, хотя есть определенные ужесточения для их деятельности, мы предлагаем ввести временные ограничения для их работы сроком до 60 дней. По нашему мнению, именно за это время банки поймут, сможет ли гражданин вернуть долг или нет. Во втором случае они должны самостоятельно начинать работать в правовом поле по взысканию, а не ждать, когда эта задолженность из-за процентов просрочки вырастет до огромных размеров, после чего ее отдадут коллекторам», – пояснил автор инициативы глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее стало известно, что коллекторы резко увеличили покупку «молодых» долгов – микрозаймов с просрочкой до 180 дней. По данным аналитиков, такие обязательства впервые составили большинство на рынке переуступки прав требования.


