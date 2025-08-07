Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают

В поселке Листвянка Иркутской области на Байкале закрывают уникальный глэмпинг «Долина мечтателей». Его особенностью является круглогодичный формат работы. В 2025-м собственники решили пересмотреть проект, отказавшись от нестандартных палаток в пользу классического отеля.

<p>Фото: «Долина мечтателей»</p>

Фото: «Долина мечтателей»

Читайте также:

S7 снова летает из Новосибирска в Геленджик
7 августа 2025
Туристы не могут выбраться с Ольхона из-за размытой дороги
6 августа 2025

«Мы построили новый прекрасный отель, в котором каждый может разместиться с комфортом. У нас уже готово семь домиков на любой вкус и под любой жизненный случай. Но, к сожалению, наш глэмпинг-отель требует больших перемен, потому мы все-таки решили убрать палатки», – сообщается в соцсетях организации.

В «Долине мечтателей» отмечают, что изменения связаны с пожеланиями гостей, а также с «независящими от нас обстоятельствами, в том числе природными и временными», – комментируют в компании.

Гостей расстроила новость о закрытии глэмпинга: по их мнению, именно палатки делали «Долину мечтателей»  особенной и привлекали туристов со всего мира. Теперь же у них есть возможность остановиться в уникальном пространстве до 13 октября – официальной даты ликвидации проекта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес