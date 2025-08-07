Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают

В поселке Листвянка Иркутской области на Байкале закрывают уникальный глэмпинг «Долина мечтателей». Его особенностью является круглогодичный формат работы. В 2025-м собственники решили пересмотреть проект, отказавшись от нестандартных палаток в пользу классического отеля.

«Мы построили новый прекрасный отель, в котором каждый может разместиться с комфортом. У нас уже готово семь домиков на любой вкус и под любой жизненный случай. Но, к сожалению, наш глэмпинг-отель требует больших перемен, потому мы все-таки решили убрать палатки», – сообщается в соцсетях организации.

В «Долине мечтателей» отмечают, что изменения связаны с пожеланиями гостей, а также с «независящими от нас обстоятельствами, в том числе природными и временными», – комментируют в компании.

Гостей расстроила новость о закрытии глэмпинга: по их мнению, именно палатки делали «Долину мечтателей» особенной и привлекали туристов со всего мира. Теперь же у них есть возможность остановиться в уникальном пространстве до 13 октября – официальной даты ликвидации проекта.