T2 получила наивысший рейтинг среди операторов на платформе Dream Job

Мобильный оператор Т2 занял лидирующую позицию в «большой четверке» на Dream Job – крупнейшем сервисе отзывов о работодателях в России. Компания получила высокую интегральную оценку 4,4 из 5, а также ряд наград, подчеркивающих ее достижения в создании благоприятных условий для карьерного роста, укреплении корпоративной культуры и заботе о благополучии сотрудников.

Т2 продолжает подтверждать эффективность своих HR-практик в отрасли. Результаты на платформе Dream Job демонстрируют уверенные позиции компании по ключевым категориям, включая условия труда (4,6), коллектив (4,7), руководство (4,4), условия для отдыха (4,4) и возможности карьерного роста (4,3).

88% сотрудников рекомендуют Т2 как работодателя, что свидетельствует о достойных условиях труда и комфортной рабочей атмосфере. Эти аспекты находят подтверждение и в наградах платформы Dream Job, основанных на отзывах сотрудников. Компания получила признание в трех ключевых номинациях: «Забота о сотрудниках», «Карьерный рост» и «Корпоративная культура».

«Для нас важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал стабильность, поддержку и возможности для своего профессионального роста. Высокая позиция на Dream Job – это индикатор того, что наши подходы к работе с людьми действительно находят отклик. Мы благодарны сотрудникам за обратную связь и продолжим создавать условия, в которых хочется работать и развиваться», – Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2.


