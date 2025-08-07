Новости

72% работодателей в Иркутске не различают бакалавров, магистров и специалистов

Согласно исследованию SuperJob, большинство иркутских работодателей (72%) не делают различий между бакалаврами, магистрами и специалистами при приеме на работу.

При этом 14% компаний приравнивают бакалавров к выпускникам колледжей, а 11% считают эту степень неполным высшим образованием.

«78% бакалавров уверены, что их образование должно рассматриваться наравне с магистратурой и специалитетом при трудоустройстве», – отмечают авторы исследования.

Опрос также показал, что 46% горожан поддерживают равный подход к разным степеням высшего образования. С 1 сентября 2026 года в России планируется ввести новую систему базового высшего образования, которая заменит бакалавриат.


