ИНК разыграет грант на обучение в магистратуре ИГУ среди участников молодежного форума «Байкал»

Генеральный партнер Молодежного международного форума «Байкал» – Иркутская нефтяная компания (ИНК) – выделит грант на обучение в магистратуре Иркутского государственного университета (ИГУ). Грант будет разыгран среди участников форума.

Программа разработана компанией совместно с дирекцией форума и Байкальской международной бизнес-школой (БМБШ) ИГУ. Грант позволит победителю бесплатно пройти обучение по направлению «Менеджмент» (профиль «Финансовое планирование и управление рисками на предприятиях нефтегазового комплекса») в очно-заочном формате. Срок обучения – 2 года и 3 месяца. После окончания магистратуры выпускнику гарантировано трудоустройство в ИНК.

Претендовать на образовательный грант смогут все участники форума. Отбор пройдёт в несколько этапов: онлайн-тестирование, решение кейсов и деловая игра, где претенденты смогут проявить лидерские качества, навыки командной работы и принятия решений. Победителем станет игрок, получивший наибольшее количество баллов.

Подробности можно узнать в приемной комиссии БМБШ ИГУ: +7 (3952) 33-46-37, distance@buk.irk.ru .

На форуме ИНК также организует интерактивную площадку, в рамках которой пройдут мастер-классы от сотрудников компании и выступления представителей руководства. Спикеры расскажут о карьерных возможностях, развитии промышленного туризма на производственных объектах, о ключевых компетенциях и стратегиях, необходимых для становления молодых специалистов в качестве лидеров. Подробная программа доступна на сайте и в социальных сетях форума.

Международный молодежный форум «Байкал» пройдет с 11 по 15 августа в Ольхонском районе, генеральным партнером выступит ИНК. Ключевой темой этого года станет устойчивое развитие. Образовательную программу по семи направлениям, мастер-классы, панельные дискуссии и встречи с экспертами посетят более 600 участников из России и зарубежных стран.

Форум проводится с 2008 года, организатор – правительство Иркутской области. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи под патронатом аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.