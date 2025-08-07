АТБ запускает сервис «Налоговый и юридический эксперт» для премиальных клиентов

С 1 августа Азиатско-Тихоокеанский банк усиливает экспертную поддержку премиальных клиентов и запускает сервис «Налоговый и юридический эксперт» для держателей пакетов услуг Private, «Статус Light» или «Статус Плюс».

Новый сервис позволяет клиентам получить доступ к консультациям специалистов по юридическим, налоговым и финансовым вопросам, в том числе помощь с отчетностью, планированием и сопровождением сделок.

В рамках программы поддержки клиентам АТБ доступны до 24 устных и до 9 письменных юридических консультаций в год, а также до девяти целевых звонков от юриста. Предусмотрена поддержка в семейных, наследственных, земельных и других правовых вопросах.

В налоговой сфере предусмотрены подготовка и подача до трех деклараций 3-НДФЛ в налоговом периоде, оформление вычетов (имущественного, инвестиционного, социального и др.), электронная отправка документов и сопровождение при проверках.

Также сервис включает учет операций с иностранной валютой и активами (до 25 сделок в год), сальдирование между брокерами, составление личного финансового плана (до 12 раз в год), юридические консультации для владельцев зарубежных активов, доступ к справочно-правовой системе и электронную подпись.

Сервис предоставляется бесплатно для всех клиентов с тарифом Private, а также для держателей тарифных планов «Статус Light» и «Статус Плюс» при среднемесячных остатках от 15 млн рублей.

«Когда речь идет об управлении активами или оформлении сделок, важна каждая деталь. Грамотный подход позволяет не только достичь желаемых результатов, но и учесть юридические аспекты. Благодаря сервису “Налоговый и юридический эксперт” наши премиальные клиенты могут бесплатно получать консультации специалистов самого высокого уровня», — рассказала директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова.

«Подключить сервис «Налоговый и юридический эксперт» возможно в отделении АТБ до 31.10.2025. Сертификат для подключения услуги необходимо активировать до 31.01.2026. Услуга действует один год с момента активации. Дополнительную информацию можно уточнить у персонального менеджера, в офисе АТБ или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)», – говорится в сообщении банка.