Банк «Солидарность» открыл новый офис обслуживания иностранных граждан

Банк «Солидарность»  сообщает, что 4 августа 2025 года открылся новый Дополнительный офис «Центр обслуживания иностранных граждан».

Адрес офиса: г. Москва, улица Краснопрудная, дом 13, помещение 3/Ц. Офис расположен рядом с метро «Красносельская», за Торговым Центром «Краснопрудный».

График работы:

Понедельник - пятница: с 09:30 до 20:45
Суббота: с 09:30 до 17:45
Воскресенье: выходной

В офисе вы сможете:

  • оформить «Welcome Card» МИР и отправлять деньги БЕЗ комиссии в Узбекистан и Таджикистан (широкая сеть банков - партнеров)
  • установить мобильное приложение
  • оплатить патент
  • сдать биометрию 
  • подать заявку на заём
  • оформить страховую программу «Защита карты»
  • написать заявление на изменение данных (при смене телефона, паспортных данных и т.д.)
  • или решить ваши вопросы.
