Банк «Солидарность» открыл новый офис обслуживания иностранных граждан

Банк «Солидарность» сообщает, что 4 августа 2025 года открылся новый Дополнительный офис «Центр обслуживания иностранных граждан».

Адрес офиса: г. Москва, улица Краснопрудная, дом 13, помещение 3/Ц. Офис расположен рядом с метро «Красносельская», за Торговым Центром «Краснопрудный».

График работы:

Понедельник - пятница: с 09:30 до 20:45

Суббота: с 09:30 до 17:45

Воскресенье: выходной

В офисе вы сможете: