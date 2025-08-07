Банк «Солидарность» открыл новый офис обслуживания иностранных граждан

Банк «Солидарность» сообщает, что 4 августа 2025 года открылся новый Дополнительный офис «Центр обслуживания иностранных граждан».
Адрес офиса: г. Москва, улица Краснопрудная, дом 13, помещение 3/Ц. Офис расположен рядом с метро «Красносельская», за Торговым Центром «Краснопрудный».
График работы:
Понедельник - пятница: с 09:30 до 20:45
Суббота: с 09:30 до 17:45
Воскресенье: выходной
В офисе вы сможете:
- оформить «Welcome Card» МИР и отправлять деньги БЕЗ комиссии в Узбекистан и Таджикистан (широкая сеть банков - партнеров)
- установить мобильное приложение
- оплатить патент
- сдать биометрию
- подать заявку на заём
- оформить страховую программу «Защита карты»
- написать заявление на изменение данных (при смене телефона, паспортных данных и т.д.)
- или решить ваши вопросы.
Реклама. Филиал "Иркутский" АО КБ "Солидарность". Банк Солидарность erid:2Vfnxw4PKuJ