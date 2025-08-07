Новости

Обновление справочника БИК: новые реквизиты Краснодарского филиала Банк Инго

АО Банк Инго уведомляет, что Банком России в связи с изменением наименования Краснодарского филиала Банка в справочник БИК внесена информация о новом наименовании. Начиная с 05.08.2025 при осуществлении расчетов через платежную систему ЦБ в расчетных (платежных) документах при заполнении реквизитов необходимо указывать новое наименование данного филиала, а именно:

– полное наименование филиала: Краснодарский филиал Акционерного общества Банк Инго
или
– сокращенное наименование филиала: Краснодарский филиал АО Банк Инго


