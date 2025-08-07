В августе Инго Банк начислит повышенный кешбэк за городской транспорт

Ежемесячно пользователи программы лояльности Инго Бонус получают повышенный кешбэк в одной из популярных категорий. В августе банк вернет до 10% кешбэка за оплату проезда в общественном транспорте ИнгоКартой.

«Клиенты банка, пользующиеся дебетовой картой при оплате городского транспорта, тратят в месяц на это в среднем около 1,3 тыс. рублей. В августе, когда мы традиционно предлагаем повышенное начисление кешбэка в этой категории, траты увеличиваются на 37%. Мы видим, что клиенты более внимательно относятся к своим тратам и получают дополнительную выгоду от покупок», - отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Инго Банка Полина Берсенева.

В августе клиенты банка могут воспользоваться повышенным кешбэком, оплачивая проезд на метро, в автобусах, троллейбусах, трамваях, что позволит им экономить на повседневных расходах. Кешбэк с подпиской Инго составит 10%, без подписки – 5%. Накопленные Ингорубли можно обменять на сертификаты у партнеров, среди которых представлены Ozon, Wildberries, «Золотое Яблоко», «М.Видео», «Спортмастер», «Детский мир», «Лэтуаль», «Лента», «Перекресток» и другие.

Программа Инго Бонус третий год подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia как «Лучшая кобрендинговая программа лояльности» и дважды становилась лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности».

Узнать подробнее о преимуществах ИнгоКарты можно на сайте Инго Банка.