Обновлены реквизиты Самарского и Иркутского филиалов Банка Инго в справочнике БИК

Настоящим АО Банк Инго уведомляет, что Банком России в связи с изменением наименования Самарского и Иркутского филиалов Банка в справочник БИК внесена информация о новом наименовании. Начиная с 01.08.2025 при осуществлении расчетов через платежную систему ЦБ в расчетных (платежных) документах при заполнении реквизитов необходимо указывать новое наименование данных филиалов, а именно:

– полное наименование филиала: Самарский филиал Акционерного общества Банк Инго

или

– сокращенное наименование филиала: Самарский филиал АО Банк Инго

– полное наименование филиала: Иркутский филиал Акционерного общества Банк Инго

или

– сокращенное наименование филиала: Иркутский филиал АО Банк Инго