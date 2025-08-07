Альфа-Банк запускает новую волну амбассадорской программы для студентов со всей страны

Альфа-Банк снова приглашает студентов-единомышленников очной формы обучения стать частью команды.

Цель программы — найти и поддержать самых талантливых и активных студентов по всей стране. Это эксклюзивная возможность для тех, кто стремится развивать свой личный бренд, профессионально создавать контент, генерировать креативные идеи и реализовывать их в масштабных проектах.

К участию приглашаются студенты очной формы обучения одного из вузов из списка, имеющие опыт в организации мероприятий и активно ведущие свой блог или микроблог на любой платформе.

Те, кто успешно пройдет отбор, получат уникальный шанс не только стать частью команды Альфа-Банка, но и пройти обучение по нескольким направлениям в Москве. Участники получат доступ к знаниям и опыту ведущих экспертов Альфа-Банка и приглашенных специалистов в области маркетинга, SMM, ивент-менеджмента, PR и PR-Tech. Примут участие в знаковых медиапроектах Альфа-Банка, которые формируют повестку дня, и о которых говорит вся страна. А еще каждый амбассадор получает баллы за выполнение задач — их можно потратить на мерч и другие классные ачивки.

«Я — амбассадор Альфа-Банка, и этот статус позволил мне погрузиться в мир топового финтеха. Взаимодействую не только с HR-брендом, но и с другими командами, знакомлюсь с крутыми профи. Это старт для карьеры мечты, обучение, крутые проекты — и это лишь малая часть! Я не просто прокачал скиллы в финтехе, ивент-менеджменте и SMM под руководством ведущих экспертов, но и прошел путь от обычного участника проектов до их организатора. Это бесценный опыт, благодаря которому я заявил о себе на всю страну и с гордостью представляю лучший частный банк России», — поделился Никита Усков, студент МИСИС.

Для участия необходимо до 1 сентября заполнить заявку на платформе Альфа-Будущее.