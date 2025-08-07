Альфа-Банк перевел более миллиона корпоративных клиентов на единую платформу Альфа-Бизнес

Альфа-Банк завершил масштабный проект по миграции малого, среднего и крупного бизнеса на новую цифровую платформу.

Этот стратегический шаг существенно улучшил клиентский опыт, позволяя всем клиентам работать с ультрасовременным интерфейсом, расширенной функциональностью для всех типов корпоративных клиентов и обеспечил безопасность за счет перехода на собственные разработки.

Такой сложный технологический проект является редкостью на российском рынке, особенно учитывая сложность и разнообразие клиентской базы. Это не точечная доработка интернет-банка под потребности отдельных клиентов, а новая система, превратившая Альфа-Бизнес из инструмента для платежей в платформу, где 100+ команд в режиме параллельной разработки могут обновлять функционал как индивидуальных предпринимателей, так и крупнейший корпораций.

Процесс миграции был тщательно спланирован с учетом активности клиентов в цифровых каналах и используемых продуктов. Команда проекта активно собирала обратную связь от клиентов, что позволило корректировать график миграции и развивать продукт по мере движения.

Альфа-Бизнес включает ряд уникальных функций. Он поддерживает работу в режиме холдинга, который позволяет объединять информацию по всем компаниям группы. Реализованы комплексные решения для ВЭД и валютного контроля. Многие функции, разработанные под запросы крупных клиентов, были масштабированы на всех пользователей: работа с платежами будущей датой, гибкое управление правами доступа сотрудников, электронными подписями и ролями внутри организации.

«Пока мы единственный крупный универсальный банк, у которого малый, средний и крупный бизнес работают на одной платформе. Крупный бизнес забирает инновации, сделанные командами для небольших компаний, а малый бизнес переиспользует наработки, созданные для крупнейших корпораций, такие как режим работы «Холдинг». Единая платформа выгодно отличает нас от конкурентов, позволяя предоставить омниканальный опыт, и неважно, с каким каналом взаимодействует клиент — mobile app или api», — поделился Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц.