Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Альфа-Банк предложил клиентам бесплатный безлимитный мобильный интернет

Альфа-Банк предложил клиентам вечный бесплатный безлимитный интернет — его получит каждый при оформлении сим-карты Альфа-Мобайла с тарифом «Лайк» до 31 декабря.

Альфа-Мобайл — виртуальный мобильный оператор от Альфа-Банка, который предоставляет абонентам качественную мобильную связь и высокоскоростной интернет, с гарантией высокого уровня безопасности персональных данных. Кроме того, для всех клиентов Альфа-Мобайл предусмотрена защита от мошенников, звонков с подменных номеров и маркировка нежелательных рекламных звонков.

При оформлении сим-карты клиенты получают бесплатную связь на 16 дней и кэшбэк до 100% на первое пополнение баланса. Клиенты с действующим тарифом «Лайк» тоже могут подключить эту опцию бесплатно, активировав в каталоге услуг в приложении банка.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxxeJZNg

/ Сибирское Информационное Агентство /
