Альфа-Банк предложил клиентам бесплатный безлимитный мобильный интернет

Альфа-Банк предложил клиентам вечный бесплатный безлимитный интернет — его получит каждый при оформлении сим-карты Альфа-Мобайла с тарифом «Лайк» до 31 декабря.

Альфа-Мобайл — виртуальный мобильный оператор от Альфа-Банка, который предоставляет абонентам качественную мобильную связь и высокоскоростной интернет, с гарантией высокого уровня безопасности персональных данных. Кроме того, для всех клиентов Альфа-Мобайл предусмотрена защита от мошенников, звонков с подменных номеров и маркировка нежелательных рекламных звонков.

При оформлении сим-карты клиенты получают бесплатную связь на 16 дней и кэшбэк до 100% на первое пополнение баланса. Клиенты с действующим тарифом «Лайк» тоже могут подключить эту опцию бесплатно, активировав в каталоге услуг в приложении банка.