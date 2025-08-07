Альфа-Банк выдал селлерам кредиты на 35 млрд рублей

За 2024-2025 год около 100 тысяч селлеров подали заявки на кредитование в Альфа-Банке. Более половины из них — предприниматели с годовым оборотом до 5 миллионов рублей. Средняя сумма выданного кредита в 2025 году увеличилась на 24% и составила 4,1 млн рублей. Общая сумма выданных кредитов превысила 35 миллиардов рублей.

Альфа-Банк предлагает селлерам удобный и технологичный путь получения финансирования: 90% решений принимаются автоматически без участия менеджера и необходимости собирать дополнительные документы. Большинство продуктов можно оформить полностью онлайн и получить решение в течение нескольких минут.

Каждому клиенту Альфа-Банк предлагает персонализированные условия кредитования, учитывающие специфику ведения бизнеса. Селлеры могут получить процентную ставку ниже ключевой ставки ЦБ, при подключении подписки или опции «Защита бизнеса».

Селлер имеет возможность распределить полученные кредитные средства по всем своим площадкам, так как многие продавцы работают сразу на нескольких. Дополнительно Альфа-Банк предлагает селлерам обучение и бухгалтерское сопровождение.

«Мы стараемся делать кредитование доступным всем категориям селлеров — тем, кто только начинает свой путь на маркетплейсе, и тем, кто активно растет. Мы видим, что многие предприниматели заинтересованы в развитии своего бизнеса на маркетплейсах и нуждаются в оборотных средствах для его масштабирования. Поэтому мы делаем все, чтобы кредитование было не сложной процедурой, а реальной, быстрой помощью, которая позволяет бизнесу расти здесь и сейчас», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.