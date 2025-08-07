А-Клуб запустил свой первый аромат — SCENT OF RED

А-Клуб, private banking Альфа-Банка, представил фирменный интерьерный аромат — SCENT OF RED, который станет неотъемлемой частью айдентики офисов А-Клуба.

Лимитированная серия диффузоров, лосьонов и жидкого мыла создана совместно с ведущими парфюмерами бренда косметики премиум-класса KĒBROC. Премьера коллекции продолжает традицию lifestyle-коллабораций А-Клуба.

«Создание собственного аромата А-Клуба — шаг, который отражает современные тренды в мире люкса, где индивидуальность бренда проявляется через уникальные сенсорные коды. Для нас важно, чтобы каждый контакт с А-Клубом дарил клиентам приятные эмоции, запоминался и ассоциировался с заботой и доверием. Мы стремимся, чтобы этот аромат стал неотъемлемой частью впечатлений наших гостей, подчёркивал идентичность сообщества», — отметила Алина Назарова, директор по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка.

Аромат SCENT OF RED включает 36 ингредиентов красного цвета. Глубокие древесные ноты уда и дубового мха переплетаются с теплой пряностью амбры, создавая прочную основу. Пачули и ветивер привносят в аромат свежесть и динамику, а шафран подчеркивает дымные акценты. Смолы и утонченный ладан завершают композицию, придавая ей глубину, сложность и изысканную притягательность.